Ucraina: Putin, positivo "approccio equilibrato" dei Paesi africano sul conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha accolto positivamente "l'approccio equilibrato" dei Paesi africani rispetto al conflitto in corso in Ucraina. Lo ha detto lo stesso Putin durante l'incontro con la delegazione guidata dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa che intende promuovere un'iniziativa di pace in merito al conflitto in Ucraina. "Siamo aperti a un dialogo costruttivo con tutti coloro che vogliono una pace basata sui principi di giustizia e sulla considerazione dei legittimi interessi delle parti", ha detto Putin. "Lo sviluppo globale dei legami con i Paesi del continente africano è una priorità della politica estera russa. Sosteniamo costantemente l'ulteriore rafforzamento delle relazioni tradizionalmente amichevoli con i paesi dell'Africa e dell'Unione africana", ha detto Putin.(Rum)