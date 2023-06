M5s: a corteo Roma incontro parlamentari-Movimento opzione donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della partenza da piazza della Repubblica, a Roma, del corteo organizzato dal M5s contro la precarietà, una delegazione di esponenti del Movimento cinque stelle composto dai deputati Chiara Appendino e Davide Aiello, e dall'ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha incontrato le rappresentanti del Movimento opzione donna. "Abbiamo garantito loro che il nostro impegno per ripristinare tale misura con i 'vecchi' requisiti continua, sia dentro sia fuori le Aule parlamentari. Con la legge di Bilancio 2023, il governo ha leso un diritto di queste donne e, malgrado i proclami degli ultimi mesi, non ha fatto nulla di concreto per rimediare ad un'enorme ingiustizia. Un governo che si conferma forte con i deboli e debole con i forti", affermano Appendino, Aiello e Catalfo. (Rin)