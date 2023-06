Torino: Rossomando (Pd), partecipazione al pride è risposta a destra retrograda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "'Tacchi rotti eppur bisogna andar'. Evocativo il titolo del Torino pride di quest'anno. La destra al governo ha dato da subito un'impostazione retrograda sul tema dei diritti, dimostrando che anche le conquiste che sembrano scontate hanno bisogno di essere difese. Dopo i pride della scorsa settimana, oggi anche da Torino arriva una risposta di partecipazione e di resistenza. Da qui parte la sfida a non fare un solo passo indietro, ma anzi ad impostare le prossime battaglie, in primis per il riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie omogenitoriali". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Partito democratico del Senato, Anna Rossomando, in piazza per il Torino pride 2023. (Rin)