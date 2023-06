Iran: 14 morti e 100 ricoverati per consumo di alcol contraffatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 14 le vittime e 100 i ricoverati a causa del consumo di bevande alcoliche contraffatte, contenenti metanolo, nella città iraniana di Karaj, circa 20 chilometri a ovest della città di Teheran. Le autorità locali hanno avviato un'indagine sulla questione, come riporta l'agenzia di stampa “Mizan”, affiliata al sistema giudiziario del Paese. Il numero dei morti è destinato a salire, secondo alcune fonti locali. Negli ultimi anni, in Iran si sono verificati numerosi casi di decessi e ricoveri ospedalieri a seguito del consumo di bevande alcoliche illegalmente prodotte, spesso associate a esiti fatali e incidenti da intossicazione. La produzione ed il consumo di alcolici sono vietati in Iran dalla rivoluzione islamica del 1979. Motivo per il quale le bevande vengono spesso contrabbandate o prodotte illegalmente. (Irt)