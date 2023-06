Usa-Russia: Biden, armi nucleari in Bielorussia gesto "totalmente irresponsabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito "totalmente irresponsabile" la decisione della Russia di spiegare armi nucleari in Belorussia. "L'ho già detto più volte. Si tratta di una decisione totalmente irresponsabile", ha detto Biden citato dai media locali. Venerdì il presidente della Russia, Vladimir Putin, aveva detto di aver già trasferito una prima parte di armi nucleari in Bielorussia. "Entro la fine dell'anno porteremo a termine questo lavoro", ha affermato il titolare del Cremlino, nel corso della seduta plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Putin ha evidenziato che l'invio delle armi nucleari in Bielorussia è un elemento di deterrenza verso "tutti coloro che pensano di infliggere una sconfitta strategica alla Russia". (Was)