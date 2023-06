Spagna: Vox avrà responsabilità amministrative in 140 consigli comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista spagnolo Vox avrà responsabilità amministrative insieme al Partito popolare (Pp) in 140 consigli comunali su circa mille in cui si è votato alle elezioni del 23 maggio scorso. Tra di essi spiccano cinque capoluoghi di provincia: Valladolid, Burgos, Guadalajara, Toledo e Ciudad Real. Secondo quanto riferito da Vox in un comunicato, con questi accordi si intende realizzare "cambiamenti nelle politiche che vadano realmente a vantaggio del benessere dei cittadini". Nella nota, la formazione guidata da Santiago Abascal ha promesso che dove avrà responsabilità di governo "spariranno" gli assessorati alla parità accusati di essere "ideologici e fonte di sprechi", assicurando che si impegnerà a "sradicare la violenza, le occupazioni, le aggressioni sessuali e ogni tipo di crimine". Vox ha, inoltre, affermato di voler promuovere linee di aiuto alle donne incinte e alla scolarizzazione in età precoce, alla riduzione delle tasse comunali e al mantenimento dei permessi di circolazione per i veicoli con più di 25 anni. (Spm)