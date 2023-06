Russia-Africa: Putin, auspichiamo nuove opportunità di cooperazione da prossimo vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'auspicio della Russia è che dal prossimo vertice con l'Africa possa identificare nuove prospettive di cooperazione. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con una delegazione dei paesi africani. "Quest'anno, la cooperazione con i partner africani si sta sviluppando molto attivamente", ha detto Putin. Il presidente russo ha ricordato che sono in corso preparativi attivi per il vertice Russia-Africa. "Sono sicuro che durante questo evento sarà possibile identificare nuove aree promettenti per l'interazione con i campi politico, commerciale, economico, scientifico, tecnico, umanitario e altri", ha affermato Putin. Il secondo vertice Russia-Africa si terrà a San Pietroburgo dal 26 al 29 luglio. (Rum)