Pavia: a Palazzo Broletto si è svolta la seconda assemblea regionale di Lombardia Ideale

23 luglio 2021

- Una giornata di aggiornamenti e confronti organizzata dal movimento civico di centrodestra Lombardia Ideale che oggi, sabato 17 giugno, a Pavia ha tenuto la sua seconda Assemblea regionale. Oltre 100 persone, tra amministratori locali e aderenti al movimento, hanno partecipato a Palazzo Broletto al momento di formazione, dibattito, confronto e sviluppo di idee per il futuro del territorio lombardo e nazionale. L'evento è stato aperto dal seminario "Leadership e comunicazione efficace" tenuto dal formatore Andrea Favaretto. A seguire, il Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, il Senatore e capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo e il vicedirettore della "Verità", Francesco Borgonovo, sono intervenuti alla tavola rotonda "Pensiero unico: come resistere?". Nel pomeriggio, è stata la volta dell'incontro pubblico "La nostra Lombardia Ideale", con protagonisti il Presidente Attilio Fontana, l'Assessore regionale all'Ambiente e Clima, esponente del movimento civico Lombardia Ideale, Giorgio Maione, e l'Assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi. Al centro del confronto i risultati ottenuti in questi anni, i progetti, le proposte e le idee per il futuro della nostra regione. I temi fondamentali delle Olimpiadi invernali 2026, straordinaria occasione per lo sviluppo del territorio lombardo, delle infrastrutture, le opere vitali per sostenere il sistema produttivo e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, e della sostenibilità, questione sempre più centrale in chiave futura, su cui il movimento civico sta lavorando in maniera prioritaria. (segue) (Com)