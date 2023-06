Tortora: Schlein, quarant’anni dopo sua vicenda ci interroga e ci impegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quarant’anni dopo quell’arresto, quel carcere ingiusto, quella vita e quella dignità violate sono ancora un monito: la drammatica storia di Enzo Tortora interroga tutte e tutti e ci impegna a lottare perché la giustizia non divenga terreno di scontro tra fazioni ma materia su cui si interviene con scelte equilibrate per rafforzare i diritti e le garanzie di tutti, e per renderla sempre più giusta ed efficace nel perseguire la legalità e gli obiettivi previsti dalla Costituzione". Lo afferma, in una nota, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. (Com)