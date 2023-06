Milano: De Corato, cronaca dimostra che problema minori non accompagnati non è più gestibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema dei minori, come più volte ha ribadito e denunciato anche lo stesso Sindaco di Milano focalizzandosi sui 'minori non accompagnati' che in città ce ne sono 1.500 e sono troppi, non è più gestibile e lo vediamo periodicamente nelle notizie di cronaca". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato sull'arresto a Cormano di un 17enne egiziano per furto ai danni di una signora di 56 anni. "Nemmeno il resto dei Comuni italiani riesce più a sostenerli a causa delle ristrette risorse a loro disposizione", aggiunge De Corato. (Com)