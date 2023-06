Ucraina: Ramaphosa, proposta di pace africana non è in competizione con altre iniziative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte per la pace in Ucraina della delegazione africana non dovrebbero essere in competizione con le altre iniziative diplomatiche in corso. Lo ha affermato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa durante i colloqui con l'omologo russo Vladimir Putin a San Pietroburgo. "Riconosciamo molte altre proposte che sono state avanzate da altri importanti attori del mondo. La nostra proposta non dovrebbe competere con le altre che sono state avanzate", ha affermato Ramaphosa. Un altro punto chiave delle proposte della delegazione africana è che "questa guerra deve essere risolta attraverso negoziati e diplomazia, la guerra non può continuare all'infinito", ha sottolineato Ramaphosa. (Rum)