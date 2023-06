Berlusconi: Conte, non ci uniamo a "orgia celebrativa", noi non siamo ipocriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Quella seguita alla morte di Silvio Berlusconi è stata "un'orgia celebrativa, io sono stato attaccato per non essere andato al funerale, ma noi non siamo ipocriti e non ci si chieda di confondere la nostra storia e i nostri valori con la parabola politica che Berlusconi ha interpretato". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in occasione del corteo contro la precarietà, organizzato a Roma dal M5s. "Vogliamo rispettare tutti, ma non riteniamo che Berlusconi sia stato un campione di virtù pubblica. Non bastano commentatori con il master in tasca in adulazione a riscrivere la storia - ha continuato l'ex premier -. La storia noi la scriviamo con le sentenze giudiziali e nessuno ci può impedire di proseguire la nostra parabola politica, dove non ci può essere chi ha contribuito al degrado dell'etica pubblica". (Rin)