Ucraina: presidente senegalese, rispetto Carta Onu precondizione per dialogo fra Mosca e Kiev

- Il rispetto della Carta delle Nazioni Unite è una condizione per il dialogo tra Russia e Ucraina. Lo ha affermato il presidente senegalese Maki Sall durante il colloquio con l'omologo russo Vladimir Putin a San Pietroburgo. "Sono state indicate le condizioni (per il dialogo). Tra queste c'è l'osservanza della Carta delle Nazioni Unite. Sono convinto che anche la Russia, che è un Paese fondatore di questa organizzazione, nonché membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, lo osservi carta", ha detto Maki Sall. Il presidente senegalese ha inoltre rilevato l'importanza di preservare i corridoi umanitari e rafforzare gli sforzi delle parti in questo settore. (Rum)