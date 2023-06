Giustizia: Conte, governo punta a costruire società di cittadini di serie A e di serie B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni vuole riscrivere il nostro sistema sociale ed economico e le regole democratiche, puntando a costruire una nuova società fatta di cittadini di serie A e cittadini di serie B. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, parlando in chiusura della manifestazione contro la precarietà organizzato a Roma dal M5s. "Sono venuti allo scoperto giorno dopo giorno. Sulla giustizia è successo che, sull'onda emotiva per i funerali di Berlusconi, hanno presentato un disegno di legge sulla custodia cautelare che prevede che bisogna avvertire cinque giorni prima gli indagati cosicché possano organizzare per tempo le loro latitanze dorate all'estero", ha detto Conte. "Non vi fate ingannare dal dibattito sull'abuso d'ufficio: lo abbiamo modificato già noi nel 2020. Oggi l'abolizione del reato così come lo avevamo circoscritto significa che vuoi rendere legittime le raccomandazioni anche nel pubblico, quindi favorire gli amici dei politici, i ricchi e i potenti espressione dei comitati d'affari. Stanno riscrivendo la nuova Costituzione sotto i nostri occhi, che è ben diversa da quella voluta dai padri costituenti perché ci sta portando a una divisione censitaria. Stanno costruendo una nuova società fatta di cittadini di serie A e cittadini di serie B", ha affermato Conte. (Rin)