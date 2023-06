Ucraina: Ramaphosa, vogliamo riduzione intensità conflitto da entrambe le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi africani vorrebbero vedere una riduzione intensità del conflitto ucraino sia da parte di Kiev che da parte di Mosca. Lo ha affermato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa in una riunione dei leader di diversi Paesi africani con l'omologo russo Vladimir Putin. "Il terzo punto è che vorremmo vedere una riduzione del conflitto. Riduzione da entrambe le parti. Perché l'escalation non contribuisce ai negoziati di pace. Pertanto, saremmo interessati alla riduzione del conflitto in modo che possiamo trovare una via per la pace", ha detto Ramaphosa, osservando che complessivamente l'Iniziativa di pace africana comprende dieci voci. (Rum)