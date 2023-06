Ecuador: presidenziali, in sospeso per vizio di forma due delle otto candidature alle elezioni di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità elettorali dell'Ecuador hanno lasciato in sospeso l'ammissione di due degli otto candidati alle presidenziali di agosto, dando loro 48 ore di tempo per emendare a vizi formali. Tra questi c'è Luisa Gonzalez che, assieme al candidato vice Andrés Arauz, rappresenta la coalizione "Rivoluzione cittadina", legata all'ex presidente Rafael Correa, oggi in esilio. Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) attende chiarimenti anche da Fernando Villavicencio e Andrea Gonzalez, candidati del movimento conservatore "Costruisce". Via libera invece per le altre sei coppie di aspiranti presidenti. Le elezioni sono state convocate il 17 maggio dal presidente uscente, Fernando Lasso, che ha sciolto il Parlamento, al culmine di una delicata crisi politica. Una competizione cui Lasso ha deciso di non partecipare, al pari del partito che lo aveva portato alla presidenza. Le candidature, per la prima volta composte in omaggio al criterio di parità di genere, sono il frutto del processo di selezione interna fatto a ritmo serrato dai partiti nazionali negli ultimi giorni. Il vincitore - assieme ai parlamentari eletti nello stesso giorno - rimarrà in carica fino a maggio del 2025, il tempo della durata originale della legislatura. (segue) (Brb)