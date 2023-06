Infrastrutture: Tajani, Forza Italia vuole opere moderne, anche in Molise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia ha il dovere, come voluto da Silvio Berlusconi, di far sì che ci siano infrastrutture moderne nel nostro Paese e ciò riguarda anche il Molise. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani che si trova oggi in visita in Molise. “Non si può fare tutto dalla mattina alla sera, ma dobbiamo, anche sfruttando il Pnrr, far sì che tutte le regioni d'Italia siano più competitive a livello di infrastrutture”, ha detto il ministro. (Res)