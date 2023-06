Roma: 7 arresti per spaccio di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un’analoga attività, i carabinieri della stazione di Roma La Storta hanno arrestato una coppia di romani, 38 anni lui e 47 lei, mentre a bordo di un'auto cedevano della droga a un uomo che è stato identificato e segnalato come assuntore. A seguito della perquisizione personale e veicolare, i miliari hanno rinvenuto e sequestrato circa 3 grammi circa di cocaina e la somma contante di 310 euro. In via della Storta, gli stessi carabinieri hanno arrestato un 19enne romano, fermato per un controllo mentre si trovava a piedi, trovato in possesso di 97 grammi di hashish e di 125 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 12 grammi della medesima sostanza. Infine, è stata arrestata anche una 35enne romana che nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stata trovata in possesso di 17 dosi di cocaina del peso di circa 14 grammi. Nell’abitazione della donna, nel corso della successiva perquisizione, i militari hanno rinvenuto ulteriori 25 dosi della medesima sostanza. (Rer)