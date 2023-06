Ambiente: M5S, in piazza contro la precarietà climatica cui ci espone questo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi siamo in piazza in maniera pacifica anche per dire basta al negazionismo ambientale e climatico di questo governo". Così in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente di Camera e Senato, Gabriella Di Girolamo, Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo, Elena Sironi, Antonio Trevisi. "Da quando si è insediata, questa maggioranza non ha fatto altro che mettersi di traverso a una vera transizione ecologica, energetica, economica e sociale, anche andando contro regolamenti europei ed esponendo quindi il nostro Paese a processi di infrazione. Non c'è ancora nessuna traccia dei decreti attuativi sulle comunità energetiche, impallati anche quelli sugli end of waste, fondamentali per dare una sferzata all'economia circolare, nessun passo avanti sull'individuazione delle aree idonee all'installazione di nuove rinnovabili, non ancora pervenuta una strategia nazionale sulla biodiversità, totale inazione sul contrasto al dissesto idrogeologico", si legge nella nota. Sono temi che, è evidente, non sono nelle corde di un Governo che blatera su hub del gas, ritorno al nucleare e infrastrutture faraoniche, esponendo sempre più cittadini e imprese alla precarietà. La transizione ecologica è un'opportunità in termini economici, sanitari e ambientali, che dobbiamo saper cogliere. E oggi siamo qua per ribadirlo e per dire che anche all'opposizione faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per evitare scempi ambientali e una catastrofe climatica certa", conclude la nota. (Com)