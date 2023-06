Tunisia: giudici escludono media da casi di “cospirazione” dell’opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice tunisino ha vietato alla stampa di coprire i casi di prominenti figure dell'opposizione accusate di cospirare contro la sicurezza dello Stato negli ultimi mesi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa “Tap”. "Il giudice istruttore dell'ufficio 36 del distretto antiterrorismo ha emesso una decisione che vieta la copertura mediatica dei due casi di cospirazione contro la sicurezza dello Stato", ha dichiarato il portavoce del tribunale, Hanan el Qadas. I giudici hanno detenuto o avviato indagini su più di 20 personalità politiche, giudiziarie, mediatiche e imprenditoriali legate all'opposizione negli ultimi mesi, accusando alcuni di complottare contro la sicurezza dello Stato. I principali partiti di opposizione hanno denunciato gli arresti come politicamente motivati e i gruppi per i diritti umani hanno esortato le autorità tunisine a liberare i detenuti. L'opposizione accusa Saied di aver compiuto un colpo di Stato chiudendo il parlamento nel 2021, governando per decreto e redigendo una nuova costituzione approvata lo scorso anno tramite referendum, con una scarsa affluenza (28 per cento), che gli ha conferito ampi poteri. Da parte sua, il presidente ha negato di aver organizzato un colpo di Stato, affermando che le sue azioni sono legali e necessarie per salvare la Tunisia dal caos e dalla corruzione. (Tut)