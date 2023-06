M5s: Smeriglio (Sd), in piazza per unire forze e costruire governo credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputato di Socialisti e democratici, Massimiliano Smeriglio, ha partecipato alla manifestazione di oggi organizzata dal Movimento 5 stelle "come contrasto a provvedimenti che aumentano la precarietà lavorativa e diminuiscono argini alla povertà come è stato negli scorsi anni il reddito di cittadinanza". Lo afferma Smeriglio in una nota. "Soltanto unendo le nostre lotte riusciremo a costruire un'alternativa di governo credibile a questa destra identitaria, xenofoba e nazionalista, che punta a prendersi l'Europa - spiega -. Per questo ho reputato importante essere presente oggi alla manifestazione convocata da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 stelle, come contrasto a provvedimenti che aumentano la precarietà lavorativa e diminuiscono argini alla povertà come è stato negli scorsi anni il reddito di cittadinanza. Ricostruiamo un cammino comune a Pd, M5s e forze di Sinistra civica ecologista, per contrastare questa destra in Italia e in Europa", conclude.(Com)