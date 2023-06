Corruzione: Nordio, lotta non si fa con armi penali ma in altro modo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta alla corruzione "non si fa con le armi penali, non ha mai funzionato e non funzionerà mai. Si fa in un altro modo. La corruzione va combattuta attraverso la semplificazione normativa, l'individuazione di competenze e, lasciatemelo dire, una questione di educazione civica che si dovrebbe iniziare sin da bambini, senza lo spauracchio del carabiniere o del Procuratore della Repubblica, ma insegnando ai ragazzi ed ai bambini che rispettare le regole non è soltanto etico o moralmente apprezzabile, ma è soprattutto utile". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a "Taobuk", a Taormina. (Rin)