Lavoro: Montaruli (Fd'I), manifestazione M5S ricorda disastri provocati dai grillini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manifestazione indetta da Conte a Roma, con un Pd sempre più accodato ai grillini e alla sinistra radicale, ricorda agli italiani i disastri compiuti da chi ha governato quasi ininterrottamente negli ultimi 10 anni prima dell'avvento del governo Meloni". Lo dichiara in una nota Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e vicepresidente della Commissione vigilanza Rai. "Avevano detto di aver abolito la povertà e forse finalmente si sono resi conto di non esserci riusciti? Le politiche di sterile assistenzialismo hanno ucciso il mercato del lavoro ed è per questo che gli elettori si sono rivolti a Fratelli d'Italia e al centrodestra. La manifestazione è la conferma che siamo nel giusto e, d'altra parte, lo confermano i dati sugli occupati sul primo trimestre del 2023. Grazie al grillismo e al nuovo corso del Pd per averci dato oggi una fotografia di quello che l'Italia non vuole più essere", afferma. (Com)