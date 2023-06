© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se c’è un terreno comune su cui costruire l’alternativa alla destra abbiamo il dovere di praticarlo insieme, a partire dall’impegno comune delle opposizioni sul salario minimo. Contro il lavoro povero e precario, per un lavoro sicuro e degnamente retribuito per tutte e tutti”. Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati. (Com)