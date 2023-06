Montenegro-Ungheria: presidente Milatovic vede Orban, rafforzeremo relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro Jakov Milatovic ha avuto un “colloquio amichevole” con il primo ministro ungherese Viktor Orban alla vigilia della partita di calcio fra le nazionali dei due Paesi. Come riferito su Twitter da Milatovic, Montenegro e Ungheria continuano “a rafforzare le relazioni bilaterali, l'alleanza all'interno della Nato e con l'Ungheria sosterremo con forza l'accelerazione del processo di allargamento durante la presidenza dell'Ue del prossimo anno”. “Sono convinto che il Montenegro avrà il sostegno dell'Ungheria in questo percorso, in modo che, in quanto Paese al primo posto nel processo negoziale, sarà il primo prossimo nuovo membro dell'Ue”, ha aggiunto il capo dello Stato montenegrino.(Seb)