Roma: Tripodi (Lega), sicurezza stradale giovani è tema che richiede massima attenzione

- La sicurezza stradale dei giovani "è un tema di estrema importanza che va affrontato con la massima attenzione e sensibilità". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio, e presidente della commissione Politiche giovanili, Angelo Tripodi della Lega. "Gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di morte tra i giovani di età compresa tra i 5 e i 29 anni a livello mondiale, una situazione che purtroppo riguarda anche l'Italia - spiega -. Desidero per questo manifestare il mio più totale sostegno all'iniziativa lanciata da Giovanni Delle Cave, il papà di Eros, vittima della strada, e fondatore dell'Associazione italiana Familiari e vittime della strada Aps, di interrompere la musica durante le serate in discoteca nella provincia di Latina, per mandare spot sulla sicurezza stradale. Noi - prosegue - intraprenderemo iniziative in favore dei giovani per far conoscere tutti i rischi che si incorrono guidando un mezzo in condizioni di stanchezza o alterazione". (segue) (Com)