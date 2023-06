Roma: Tripodi (Lega), sicurezza stradale giovani è tema che richiede massima attenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È molto importante - prosegue Tripodi - sensibilizzare i giovani a stili di vita corretti che concilino divertimento e al tempo stesso rispetto verso la propria vita e quella degli altri. Questi principi, votati al senso civico, alla salute, sono chiari riferimenti contenuti nell'Osservatorio regionale per l'educazione alla salute e alla prevenzione dalle tossicodipendenze, un progetto di legge in itinere che tra le altre cose prevede un forum dei giovani. Si tratta di un'iniziativa doverosa - sottolinea -, ormai prossima alla presentazione, soprattutto alla luce dopo quanto accaduto a Roma, dove un giovane ventenne alla guida di un Suv ha investito un'auto uccidendo un bambino di 5 anni. Sarà mia premura - conclude - tenere conto di ogni proposta volta a scongiurare questi drammi, pertanto, nel ribadire che il contributo di tutti è fondamentale, comincerò ad ascoltare in audizione proprio Giovanni Delle Cave che ha messo in campo un progetto davvero meritevole". (Com)