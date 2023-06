Medio Oriente: ministro Esteri saudita in Iran, “no alle armi di distruzione di massa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha sottolineato oggi in conferenza a Teheran con l’omologo dell’Iran, Hossein Amir-Abdollahian, “l’importanza della cooperazione in materia di sicurezza tra i due Paesi per garantire che la regione sia libera da armi di distruzione di massa”. Il capo della diplomazia di Riad ha spiegato che la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi si basa sul “rispetto reciproco e la non interferenza negli affari interni”, auspicando che questo sviluppo “si rifletta positivamente nella regione e nel mondo”. Il ministro ha inoltre spiegato che trasmetterà al presidente iraniano, Ebrahim Raisi, un invito scritto da re Salman per visitare il Regno arabo. Da parte sua, Amir-Abdollahian ha parlato di colloqui in corso con l'Arabia Saudita per "la formazione di un comitato congiunto economico, politico e di frontiera”, spiegando che i nomi degli ambasciatori nei rispettivi Paesi sono in attesa dell'approvazione finale. (segue) (Res)