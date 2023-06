Cooperazione: Porta (Pd) in Cile, firmato Patto tra parlamenti contro la fame nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Valparaiso, in Cile, duecento parlamentari di tutto il mondo hanno approvato il "Patto globale contro la fame e la malnutrizione". A conclusione del secondo Summit mondiale organizzato in collaborazione con la Fao, deputati e senatori provenienti da tutti i continenti hanno sottoscritto e approvato un Patto con il quale si impegnano "a lavorare per una transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili, inclusivi, equi, resilienti e mirati alla realizzazione del diritto ad una alimentazione adeguata per tutti". Secondo quanto affermato in una nota dal deputato del Partito democratico, Fabio Porta, delegato della Camera dei deputati al summit, "la lotta alla fame e alla malnutrizione è ormai diventata una emergenza assoluta, aggravata dal cambiamento climatico e dal moltiplicarsi dei conflitti in varie parti del mondo. Sicurezza alimentare e crescita sostenibile dovranno essere centrali nell'agenda politica di tutti i governi e da ciò deriva la responsabilità centrale dei Parlamenti come rappresentanti di popoli e nazioni". Il patto impegnerà i parlamenti a promuovere nuove leggi e ad aggiornare le esistenti, favorendo una adeguata allocazione di poste di bilancio a favore della lotta alla fame e alla malnutrizione e di politiche orientate alla sicurezza e alla educazione alimentare. L'accordo di Valparaiso mira a promuovere e rafforzare la collaborazione tra parlamenti e 'stakeholders' (mondo accademico, società civile, comunità scientifica, settore privato) per incoraggiare lo scambio delle migliori esperienze e unire le forze. Per raggiungere tali finalità i parlamentari chiedono inoltre alla Fao "di prestare assistenza nello sviluppo di strumenti tecnici per sostenere l'implementazione del Patto". Un prossimo Summit per verificare i risultati raggiunti e programmare nuove iniziative sarà convocato entro il 2026; il pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari si terrà invece a Roma il prossimo 26-28 luglio e anche in quella sede saranno presentati i contenuti e le richieste del "Patto di Valparaiso". (Com)