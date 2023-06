Trasporti: Moby Fantasy, battesimo a Olbia per il traghetto più grande mai costruito al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Battesimo ufficiale oggi al porto di Olbia per Moby Fantasy. La nuova ammiraglia e 23esima nave della compagnia entrerà in servizio sulla tratta Livorno-Olbia domenica 18 giugno imbarcando i primi clienti, seguita in autunno dalla gemella Moby Legacy che ha recentemente superato con successo le prove in mare. L’arrivo dei due traghetti, entrambi costruiti nei cantieri cinesi di Guangzhou, rafforza il piano industriale di crescita della compagnia leader nel trasporto merci e passeggeri nel Mediterraneo e la loro entrata in servizio avrà importanti ricadute sul territorio sia toscano che sardo generando un impatto occupazionale di 500 nuovi posti di lavoro tra diretti e indotto. È quanto si legge in un comunicato. La tradizionale cerimonia di battesimo si svolgerà in serata nel porto di Olbia, alla presenza di una madrina d’eccezione: Sofia Goggia, sciatrice italiana, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018 e vice campionessa olimpica a Pechino 2022, quattro volte vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera oltre che di due medaglie mondiali, simbolo della determinazione e del coraggio. A condurre la serata di gala alla presenza di ospiti e rappresentanti delle istituzioni, sarà Giorgia Palmas, showgirl e attrice sarda, accompagnata dall’attore comico Alessandro Siani. Dopo i fuochi d’artificio che illumineranno tutta la costa di Olbia la festa proseguirà sulle note coinvolgenti dei Gipsy Kings e del celebre Dj tedesco Fritz Kalkbrenner. (segue) (Com)