Trasporti: Moby Fantasy, battesimo a Olbia per il traghetto più grande mai costruito al mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il battesimo di Moby Fantasy rappresenta per tutti noi un nuovo inizio, non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per guardare al futuro con entusiasmo e con la consapevolezza di aver compiuto un percorso virtuoso di ristrutturazione che ci consentirà di crescere e di consolidare il nostro mercato", ha commentato Achille Onorato, amministratore Delegato di Moby. "Attendiamo in autunno l’arrivo della seconda nave, Moby Legacy, che sarà impiegata sulla rotta per la Sardegna offrendo a questa splendida isola l’opportunità di essere servita dalla flotta più giovane e più sostenibile in mare. La realizzazione di queste due navi risponde in primis a criteri di sostenibilità, ambientale ma anche sociale che sono certo saranno riconosciuti e apprezzati dai nostri clienti", ha aggiunto, ricordando che il settore dello shipping sta attraversando un momento di profondo cambiamento dovuto alle normative europee sui carburanti e le nuove regolamentazioni, e che per questo sono in programma investimenti nel "refitting" della flotta per 36 milioni di euro, che per il 40 per cento saranno co-finanziati grazie al Pnrr, consentendo di raggiungere una riduzione complessiva delle emissioni della flotta del 32 per cento, superando i requisiti richiesti dalla Fuel Eu. (segue) (Com)