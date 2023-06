Ucraina: Gentiloni, non si può accettare che invasore abbia la meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può accettare che l'invasore abbia la meglio in una guerra: per questo bisogna aiutare economicamente e militarmente l'Ucraina. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni al Taobuk, in corso a Taormina. “La reazione dell'Europa dopo l'annessione russa della Crimea è stata, con grandissima fatica, una reazione di sanzioni e non all'altezza. Adesso, invece, credo che facciamo quello che dobbiamo fare. Dobbiamo metterci in testsa che il tema della sicurezza europeea non può restare come avvenuto per decenni un tema che riguarda gli Stati Uniti”, ha detto Gentiloni. (Res)