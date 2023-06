Ue: Gentiloni, Usa concentrati su sfida con Cina, Difesa europea è essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “concentrati sulla sfida con la Cina e la loro priorità è nel Pacifico”, per questo la Nato sta in piedi nel momento in cui si va avanti con il progetto della difesa europeea. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni al Taobuk, in corso a Taormina. “Penso che se non ci poniamo il problema della nostra autonomia strategica e difesa comune, rischiamo di trovarci nei prossimi cinque-dieci anni con le nostre libertà sotto minaccia”, ha detto Gentiloni. (Res)