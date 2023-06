Ue: Gentiloni, il Next generation Eu è stato qualcosa di straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Next generation Eu è stato un fatto straordinario: la Commissione europea ha fatto debito comune per aiutare i Paesi membri a finanziare obiettivi prioritari. Taormina. “Nell'aprile del 2020 l'economia europea ha raggiunto il suo punto più basso, calando del 20 per cento rispetto all'anno prima. Di fronte a questa crisi si è scelta una metodologia di cui si era discusso per vent'anni ma a cui molti Paesi Ue, fra cui la Germania, avevano risposto: non se ne parla proprio”, ha detto Gentiloni. (Res)