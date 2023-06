M5S: Fratoianni (Avs), serve azione unitaria dell'opposizione di fronte a destra che smantella diritti sociali e civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni volta che c'è un'occasione di convergenza si converge. Le piazze si frequentano e io l'ho sempre fatto. Sono sempre andato nelle piazze di cui condivido la piattaforma. Se poi questo consente di costruire anche un elemento di convergenza ulteriore per l'opposizione meglio ancora". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana ed esponente dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti a margine del corteo del Movimento 5 Stelle a Roma. "Siamo di fronte ad una destra - prosegue il leader di SI - che sta smantellando l'impianto dei diritti sociali e civili di questo Paese. Ecco perché il tema della convergenza tra noi in Parlamento e nel Paese non può essere rimandato all'infinito", conclude. (Com)