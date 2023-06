Pnrr: Gentiloni, terza rata arriverà prossimamente, realisticamente entro fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza rata del Pnrr italiano arriverà “prossimamente”, realisticamente entro la fine del mese. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni al Taobuk, in corso a Taormina. “La sfida per noi in Italia, oltre a concludere queste verifiche con Bruxelles sulla terza rata, è soprattutto per le fasi successive. Sono convinto che le questioni relative alla terza rata si risolveranno prossimamente, ma al tempo stesso penso che non dobbiamo farci illusioni sulla sfida della rimodulazione del piano nel suo insieme”, ha detto il commissario.(Res)