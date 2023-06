Milano: arrestato per tentata rapina 17enne a Cormano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, 16 giugno, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni e della Stazione di Cormano, hanno arrestato, per tentata rapina impropria aggravata dall’uso di armi, un 17enne egiziano, pregiudicato per reati contro il patrimonio. I Carabinieri sono intervenuti in via Battisti a Cormano poiché il minore aveva poco prima rapinato del telefono cellulare, una donna italiana 56enne residente nella zona, dandosi alla fuga. Il 17enne, inseguito, in prima battuta, da un passante che aveva anche tentato di bloccarlo, lo ha minacciato impugnando un taglierino e riuscendo ad allontanarsi. È stato però presto rintracciato e bloccato dai militari, prontamente intervenuti. Il giovane è stato trovato in possesso dell’arma utilizzata, che è stata sottoposta a sequestro, e del telefono cellulare oggetto della rapina dopodiché è stato condotto presso l'Istituto Penale per minorenni "Beccaria" di Milano. (Com)