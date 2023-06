Francia: ministra Energia, direttiva rinnovabili Ue "corrisponde" a nostre aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha accolto con favore un accordo europeo sulla direttiva sulle energie rinnovabili che "corrisponde alle aspettative" da Parigi, il giorno dopo una riunione degli ambasciatori dell'Ue (Coreper) e due giorni prima di un Consiglio europeo dell'energia che si terrà a Lussemburgo. "Accolgo con favore l'accordo europeo che abbiamo raggiunto sulla direttiva sulle energie rinnovabili: soddisfa le aspettative della Francia", ha dichiarato la ministra per la Transizione energetica, Agnès Pannier-Runacher, in una nota. L'intesa conferma "l'obiettivo del 42,5 per cento di energie rinnovabili" nel mix di consumo energetico dell'Europa entro il 2030. Con questo obiettivo l'Europa "dà visibilità agli investitori e si posiziona come leader nella transizione energetica per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050", ha affermato la ministra. L'accordo prevede "il riconoscimento del nucleare" nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Europa, ha aggiunto Pannier-Runacher. (Frp)