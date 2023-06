© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica tramite nota che la viabilità sulla A4 è tronata alla normalità dopo che, poco prima delle ore 11 sulla A4 Milano – Brescia nel tratto compreso tra Bergamo e Grumello in direzione Brescia, erano stati registrati 7 km di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 182 che ha visto coinvolto un mezzo pesante. (Com)