G7: Rixi, tra Italia e Gran Bretagna visione comune su trasporti marittimi e ferroviari

- "L'innovazione ha un ruolo centrale per la decarbonizzazione dei trasporti e per la costruzione di catene di approvvigionamento più resilienti ed efficienti. L'incontro bilaterale con il segretario ai Trasporti Mark Harper è stato utile per ragionare su temi e priorità comuni ai nostri Paesi. Le vicende globali hanno fatto scattare un campanello d'allarme sulla necessità di tornare a parlare di resilienza delle infrastrutture e dei trasporti. Tra gli obiettivi, il ruolo dei trasporti marittimi e le potenzialità connesse agli investimenti sul trasporto ferroviario per quanto riguarda i servizi nelle grandi stazioni, l'alta velocità e la sicurezza delle reti". Lo ha detto il deputato e viceministro al dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, a margine dell'incontro bilaterale col segretario di Stato britannico ai Trasporti, Mark Harper. nel corso del meeting G7 Trasporti, in corso a Ise-Shima, in Giappone. (Rin)