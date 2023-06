Pd: Schlein, da lunedì mobilitazione su nostra agenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A partire da lunedì vorremo chiedere a questa comunità di mobilitarsi in modo forte sulla nostra agenda, che altrimenti rischia di non riuscire a passare, con un governo che pensa di decidere non soltanto come governare, ma anche come si deve fare opposizione". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel suo saluto in occasione del seminario "Ritorno al futuro per una nuova idea di partito", a Bologna, in vista delle Direzione nazionale del Pd di dopodomani. Occorre "dare forza e gambe alle nostre proposte", che altrimenti potrebbero rischiare "di non arrivare", ha aggiunto la parlamentare. (Rin)