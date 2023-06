Francia: arrestato attivista radicale, fra le accuse attentato alla vita di Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia francese ha arrestato un attivista radicale accusato di aver tentato di assassinare il presidente francese Emmanuel Macron. E' quanto riportato dal quotidiano “Le Parisien”. "L'attivista di estrema sinistra era indagato ed è stato posto in custodia cautelare. Secondo l'accusa, avrebbe voluto commettere un attento alla vita del presidente della Repubblica lo scorso aprile", si legge sul quotidiano francese che fa riferimento a quanto avvenuto lo scorso 27 aprile durante la visita del capo dello Stato francese al dipartimento del Doubs in occasione del 175mo anniversario dell'abolizione della schiavitù. L'evento ha riunito anche diversi manifestanti che protestavano contro la riforma delle pensioni. Dopo la fine della manifestazione, un attivista di sinistra di 20 anni ha lanciato un fumogeno contro l'elicottero che trasportava Macron. A seguito delle indagini è stata stabilita l'identità dell'autore del reato, dopodiché il ragazzo è stato arrestato presso la sua abitazione e posto in custodia cautelare. (segue) (Frp)