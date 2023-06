Francia: arrestato attivista radicale, fra le accuse attentato alla vita di Macron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giovane è stato accusato dalla procura antiterrorismo di tre capi di imputazione: tentativo di distruggere un elicottero della gendarmeria; attentato alla vita degli agenti di sicurezza che si trovavano a bordo; e attentato alla vita del capo dello Stato, riferisce “Le Parisien”. Il detenuto non ha respinto le accuse ma anzi dichiarato che, con il suo gesto, intendeva far capire a Macron che i cittadini francesi non sono d'accordo con le sue politiche. (Frp)