Sanità: Cappellacci (FI), riforma supera visione ospedale-centrica

- "La riforma della sistema sanitario avviata a livello nazionale supera una visione ospedale-centrica per puntare su prevenzione, valorizzazione del personale, ricerca e soprattutto su un nuovo rapporto casa-territorio-ospedale". Lo ha dichiarato il presidente della commissione Affari sociali e salute della Camera, Ugo Cappellacci, durante l'intervento alla tavola rotonda sul tema della Sanità, promossa da Confapi Sardegna ad Arborea. "Questo ovviamente non significa non intervenire su strutture ospedaliere che in Sardegna, per esempio, ancora non sono adeguate ai parametri introdotti 12 anni fa. Il nostro sistema sanitario - ha aggiunto Cappellacci- è ancora un asset strategico del Paese e rispetto ad altre realtà rappresenta ancora una garanzia ma occorre rilanciarlo per affrontare le sfide del post-pandemia. Questo significa anche dare la giusta considerazione all'iniziativa privata, superando una visione ideologica e correggendo errori del passato, come l'assurdo logica del payback introdotto all'epoca della spending review. Infine occorre puntare sulla ricerca perché assicura le migliori cure disponibili ai pazienti e perché ogni euro investito in questo campo ne fa risparmiare quasi tre al sistema sanitario nazionale. È questa - ha concluso Cappellacci- la strada da seguire per creare un nuovo modello che garantisca quel diritto alla salute che è la prima è imprescindibile condizione per lo sviluppo economico e social della Sardegna e dell'Italia".(Com)