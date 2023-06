© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel condannare il brutale attacco avvenuto ieri in una scuola di Mpondwe, il ministro degli Esteri Antonio Tajani esprime "profondo cordoglio per la sconvolgente notizia del ritrovamento di decine di corpi". E' quanto si legge in un tweet della Farnesina. "L'Italia è vicina alle famiglie delle vittime e al popolo ugandese", si aggiunge nel tweet che cita le parole di Tajani. (Res)