Lavoro: Nonna Roma, basta vite precarie, oggi a manifestazione M5s

- Dal rapporto Istat Condizione di vita e reddito delle famiglie 2021-2022 "emerge come il Reddito di cittadinanza abbia salvato un milione e mezzo di nuclei famigliari dalla povertà". Lo afferma in una nota l'associazione Nonna Roma. "Siamo inoltre - prosegue - ai primi posti nelle classifiche per rischio di marginalità sociale; abbiamo i salari tra i più bassi d'Europa, l'assenza di un salario minimo e pensioni basse. Si diffondono sempre più contratti precari e il costo della vita aumenta, tra caro affitti, aumento dei prezzi sui beni alimentari e caro bollette. Dopo la manifestazione nazionale del 27 maggio - aggiunge -, la nostra battaglia continua in tutto il Paese, città per città prendiamo voce e rispondiamo alla guerra a tutte e tutti coloro che faticano ad arrivare alla fine del mese o non ci arrivano proprio. Con questo spirito oggi attraverseremo e interverremo alla manifestazione 'Basta vite precarie' del Movimento 5 stelle". (Com)