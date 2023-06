Europee: Paita (Az-Iv), lista unitaria obiettivo fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Obiettivo fondamentale per Italia Viva è andare alle elezioni europee con una lista unitaria all'interno della famiglia politica di Renew Europe". Lo ha ribadito la coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita, all'Assemblea dei Liberali democratici europei a Bologna. "Dobbiamo essere uniti, mantenere vivo il dialogo, costruire la casa comune dei riformisti, dare una alternativa - ha aggiunto - recuperare una visione di paese e di Europa che non sia quella dell'assistenzalismo e del populismo". (Com)