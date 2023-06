Regno Unito: Ipsos, britannici al terzo posto al mondo per approccio positivo verso migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini britannici sono al terzo posto a livello globale in termine di atteggiamento positivo nei confronti dei rifugiati. Lo ha rilevato un nuovo sondaggio condotto a livello globale da Ipsos su quasi 22 mila persone di età adulta in 29 Paesi. I cittadini del Regno Unito si classificano dietro quelli di Spagna e Nuova Zelanda. Il sondaggio, condotto all'inizio di questo mese, ha rilevato che le opinioni nei confronti dei rifugiati si sono ampiamente rafforzate negli ultimi 12 mesi rispetto a un picco di sostegno dopo l'invasione dell'Ucraina, sebbene gli atteggiamenti nel Regno Unito siano costantemente più positivi rispetto alla maggior parte delle altre nazioni intervistate. Dall'indagine, riportata dal quotidiano "The Guardian", emerge come il 56 per cento dei britannici ritiene che i rifugiati diano un "contributo positivo", rispetto alla media del 45 per cento riscontrata a livello internazionale. Nei Paesi dell'Europa occidentale, la quota si attesta al 39 per cento in Francia e cala a meno del 33 per cento in Belgio. Inoltre, più della metà (54 per cento) dei britannici ritiene che ai rifugiati dovrebbe essere permesso di restare nel Paese, rispetto alla media globale che si attesta al 40 per cento.(Rel)