Firenze: Iv, Renzi presenta interrogazione su bimba scomparsa

- Il senatore Matteo Renzi "ha predisposto una interrogazione urgente al ministro dell’Interno e al ministro della giustizia per sapere quali siano le ragioni che hanno indotto la Procura di Firenze a non procedere per tempo allo sgombero dell’ex Astor. Nell’immobile occupato si sono susseguiti vari episodi di illegalità e ciò nonostante l’ufficio della Procura di Firenze - guidato dal dottor Luca Turco - ha deliberatamente scelto di non intervenire". E' quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa di Italia viva. "A distanza di mesi dalla richiesta lo sgombero è arrivato soltanto oggi ad una settimana dalla scomparsa di una bambina di cinque anni: perché questo ritardo? La Procura di Firenze può spiegare perché ha tollerato colpevolmente una situazione di illegalità diffusa più volte denunciata?", aggiunge l’ex premier. (Com)