Ucraina: presidente Sudafrica a San Pietroburgo con altri leader africani, atteso incontro con Putin

- Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa è arrivato oggi a San Pietroburgo, nella Federazione Russa, seconda tappa della missione di pace africana nel conflitto tra Ucraina e Russia. Come riferisce una nota della presidenza sudafricana, il suo arrivo a San Pietroburgo, infatti, segue le consultazioni costruttive svoltesi ieri con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Nel pomeriggio Ramaphosa insieme ai capi di Stato di Zambia, Comore e Senegal e ai capi di governo di Congo Brazzaville, Egitto e L'Uganda, in qualità di partecipante alla missione di pace dei leader africani, incontrerà il presidente Vladimir Putin per cercare una strada verso la pace per il conflitto.(Rum)